ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
С этой же проблемой в середине мая столкнулись в Латвии — Государственная служба защиты растений стала получать огромное количество сообщений о гусеницах.
Отмечалось, что из-за нашествия насекомых в Риге гибнут деревья, а улицы города в буквальном смысле усыпаны гусеницами. Похоже, что напасть добралась и до Эстонии.
"В этом году, черемуха в Пирита и, частично, во дворах района Ласнамяэ покрыта белой пеленой. Некоторые растения покрыты только на участках, словно куски ваты на ветках. В Пирита же встречаются и такие деревья, которые покрыты практически полностью этой белой пеленой. Виной всему- вид Горностаевая черемуховая моль Yponomeuta evonymella", — поясняет
лектор и биолог музея природы Эстонии Катерина Песоцки.
По словам Песоцки, данное насекомое относится к отряду чешуекрылых, это маленькая бабочка (моль), которая может серьезно напугать людей, не знакомых с ее жизнью тем, что на стадии гусеницы эти бабочки создают настоящие ”гнезда” и развиваются вместе.