01.06.2018, 16:15

ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

 (30)
NB! Фото могут шокировать
rus.delfi.ee
EST 4
ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!
Foto: Tiit Blaat

Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.

С этой же проблемой в середине мая столкнулись в Латвии — Государственная служба защиты растений стала получать огромное количество сообщений о гусеницах.

Отмечалось, что из-за нашествия насекомых в Риге гибнут деревья, а улицы города в буквальном смысле усыпаны гусеницами. Похоже, что напасть добралась и до Эстонии.

"В этом году, черемуха в Пирита и, частично, во дворах района Ласнамяэ покрыта белой пеленой. Некоторые растения покрыты только на участках, словно куски ваты на ветках. В Пирита же встречаются и такие деревья, которые покрыты практически полностью этой белой пеленой. Виной всему- вид Горностаевая черемуховая моль Yponomeuta evonymella", — поясняет
лектор и биолог музея природы Эстонии Катерина Песоцки.

По словам Песоцки, данное насекомое относится к отряду чешуекрылых, это маленькая бабочка (моль), которая может серьезно напугать людей, не знакомых с ее жизнью тем, что на стадии гусеницы эти бабочки создают настоящие ”гнезда” и развиваются вместе.

"Подойдя к таким растениям покрытым этой пеленой можно невооруженным глазом рассмотреть огромное количество желтоватых гусениц. Конечно, такая картина у людей не вызывает положительные эмоции", — отмечает биолог.

Эта бабочка весьма прожорлива, и размножается очень активно. Из птиц мало кто хочет ее поедать, поскольку это насекомое ядовито.

Ее природный враг — другое насекомое из отряда перепончатокрылые, в основном, это наездники. Заботливая самка наездника откладывает прямо в гусеницу этой черемуховой моли свои яйца, и тогда гусеница, словно живая консерва, поедается заживо.

Бывает в один год, что все условия складываются ”на руку” этой моли и зима без резких колебаний температур, и не очень холодная и дождливая весна, и еда есть, наездники не сильно докучают и тогда есть все предпосылки к увеличению численности.

Для того, чтобы и птица не зарилась, мало ли молодой не опытный птенец, попадется, и для того, чтобы наездники не сильно нападали, гусеницы делают пелену, выделяя шелковинку — словно паутинную нить. Под такой пеленой больше защиты.

ТОП

"Такой ”бум” черемуховой моли бывает с определенной периодичностью, обычно через 5, а то и 10 лет. В последующие годы черемухам будет полегче, так как многие из этих гусениц не выживут. У них будет жесткая конкуренция — их много, а пищи мало. Поскольку этот вид бабочки узко специализированный и паразитирует именно на черемухе, другие деревья и кустарники ее не интересуют", — говорит биолог.

Обычно при таком массовом размножении объедают все листья, но поскольку выживут не все бабочки, то многие растения смогут оправиться в ближайшие годы и вновь радовать жителей нашей страны привычным видом с зеленой сочной листвой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

01.06.2018
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

01.06.2018
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €

Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

01.06.2018
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Смертельная авария на Сааремаа: водители привыкли прибавлять на этом участке скорости

01.06.2018
Утром 24 мая в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

01.06.2018
Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.
Подробнее