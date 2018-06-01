ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

"Подойдя к таким растениям покрытым этой пеленой можно невооруженным глазом рассмотреть огромное количество желтоватых гусениц. Конечно, такая картина у людей не вызывает положительные эмоции", — отмечает биолог.

Эта бабочка весьма прожорлива, и размножается очень активно. Из птиц мало кто хочет ее поедать, поскольку это насекомое ядовито.

Ее природный враг — другое насекомое из отряда перепончатокрылые, в основном, это наездники. Заботливая самка наездника откладывает прямо в гусеницу этой черемуховой моли свои яйца, и тогда гусеница, словно живая консерва, поедается заживо.

Бывает в один год, что все условия складываются ”на руку” этой моли и зима без резких колебаний температур, и не очень холодная и дождливая весна, и еда есть, наездники не сильно докучают и тогда есть все предпосылки к увеличению численности.

Для того, чтобы и птица не зарилась, мало ли молодой не опытный птенец, попадется, и для того, чтобы наездники не сильно нападали, гусеницы делают пелену, выделяя шелковинку — словно паутинную нить. Под такой пеленой больше защиты.

"Такой ”бум” черемуховой моли бывает с определенной периодичностью, обычно через 5, а то и 10 лет. В последующие годы черемухам будет полегче, так как многие из этих гусениц не выживут. У них будет жесткая конкуренция — их много, а пищи мало. Поскольку этот вид бабочки узко специализированный и паразитирует именно на черемухе, другие деревья и кустарники ее не интересуют", — говорит биолог.

Обычно при таком массовом размножении объедают все листья, но поскольку выживут не все бабочки, то многие растения смогут оправиться в ближайшие годы и вновь радовать жителей нашей страны привычным видом с зеленой сочной листвой.

