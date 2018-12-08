08.12.2018, 13:19

ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 25
Galerii: 25 pilti
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongress Foto: Oleg Tesla

Сегодня, 8 декабря, в Tallink Spa & Conference Hotell проходит очередной съезд Объединенной левой партии Эстонии.

Судя по всему, в партии наблюдается раскол, поскольку часть членов ОЛПЭ назвала съезд нелегитимным и проигнорировала собрание. Тем не менее, у входа в конференц-зал стоит охрана.

Присутствующие сегодня на собрании члены ОЛПЭ намерены внести изменения в устав партии, а также утвердить дату очередного съезда ОЛПЭ, на котором будет выбран председатель и утверждена предвыборная платформа для участия в предстоящих выборах в Рийгикогу.

Помимо этого, члены ОЛПЭ намерены сегодня выдвинуть новых членов правления. На месте присутствуют 53 депутата.

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