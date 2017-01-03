Сегодня на Площади Свободы в Таллинне отметили день перемирия в Освободительной войне и почтили память павших в борьбе за свободу Эстонии.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна сказал на торжественной церемонии, что свобода Эстонии и победа в Освободительной войне дались нелегко, тысячи эстонцев и их союзников отдали во имя этого свои жизни.

”Мы должны помнить, что только вместе со своими друзьями и союзниками мы в состоянии защитить свою свободу. Свобода и независимость не являются на столько само собой разумеющимися, на сколько нам бы этого хотелось. Поэтому и сегодня важно, чтобы народ Эстонии обладал желанием защищать себя, был реально способен это сделать, вместе со своими союзниками”, — сказал Цахкна.

К подножию Монумента Свободы были возложены венки от эстонского народа, Сил обороны, Кайтселийта и дипломатического корпуса.