05.05.2018, 12:40

ФОТО: В Таллинне открылась приуроченная к 100-летию расстрела царской семьи выставка

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rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 20 pilti
näitus „Jahtlaev „Standart“ ja viimase Vene keisri perekond“ Foto: Kert Saarma

В Таллинском русском музее (ул. Пикк, 29а) открылась выставка ”Яхта ”Штандарт” и семья последнего российского императора”.

Экспозиция основана на воспоминаниях и подлинных фотографиях из личного архива капитана 2-го ранга Н.В.Саблина, с 1906 по 1916 год служившего на яхте ”Штандарт”. Значительная часть фотоснимков выполнена совладельцем фотоателье ”К. Е. фон Ган и Кº” — известнейшим русским фотографом А. К. Ягельским, имевшим звание фотографа Его Императорского Величества.

Выставка включает материалы музеев и архивов Эстонии, а также таллиннских газет, освещавших визиты Николая II в Ревель и его встречи с французскими и немецкими правителями, проходившие на ”Штандартe”.

В выставочном проекте приняли участие: РОСФОТО, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Российский государственный архив кинофотодокументов.

В Таллиннском русском музее открытие выставки приурочено к 100-летию расстрела царской семьи и 150-летию со дня рождения императора Николая II.

Выставка будет открыта до 30 июня.

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