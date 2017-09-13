ФОТО: В Таллинне нашелся считавшийся потерянным орден Петра Первого

На XI Европейской конференции союзов фалеристов в Таллиннском музее рыцарских орденов было совершено открытие: орден из коллекции музея принадлежал Петру Первому.

Настоящей сенсацией стало выступление на конференции Людмилы Гавриловой, заведующей сектором нумизматики музеев Московского Кремля. В результате исследований Гавриловой — основываясь на архивных документах, и после тщательного осмотра — выяснилось, что ценный знак 18 века ордена Белого орла принадлежал императору Российской империи Петру Первому.

До этих пор орден считался безвозвратно потерянным. В настоящее время орден является экспонатом в Таллиннском музее рыцарских орденов, где он выставлен на всеобщее обозрение.