13.09.2017, 10:13

ФОТО: В Таллинне нашелся считавшийся потерянным орден Петра Первого

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Таллинне нашелся считавшийся потерянным орден Петра Первого
Foto: Madis Veltman

На XI Европейской конференции союзов фалеристов в Таллиннском музее рыцарских орденов было совершено открытие: орден из коллекции музея принадлежал Петру Первому.

Настоящей сенсацией стало выступление на конференции Людмилы Гавриловой, заведующей сектором нумизматики музеев Московского Кремля. В результате исследований Гавриловой — основываясь на архивных документах, и после тщательного осмотра — выяснилось, что ценный знак 18 века ордена Белого орла принадлежал императору Российской империи Петру Первому.

До этих пор орден считался безвозвратно потерянным. В настоящее время орден является экспонатом в Таллиннском музее рыцарских орденов, где он выставлен на всеобщее обозрение.

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