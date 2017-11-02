ФОТО: В Таллинне начинает работу новое горсобрание, прибыл и Эдгар Сависаар

Таллиннское горсобрание проводит первое заседание, присутствует и Эдгар Сависаар, который сразу же завладел вниманием всей прессы.

На первом заседании отсутствуют Таави Рыйвас, Марис Лаури, Кадри Кыусаар, Ээрик-Нийлес Кросс. Все отсутствующие — из оппозиции: трое из Партии реформ, один из СДП.

Эдгар Сависаар сказал Delfi, что он не имеет ничего против того, что к управлению городом привлекли "зеленых". По его словам, в вопросе строительства Рейди теэ это пойдет только на пользу. Реформист Кристен Михал тоже не увидел ничего трагического в привлечении не получившей мандата от народа партии и вспомнил, что подобные случаи были и раньше.

В качестве кандидатов в председатели горсобрания представили Михаила Кылварта и Хельве Сяргава. Со списком кандидатов были согласны 73 депутата горсобрания, против никто не был.