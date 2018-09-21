ФОТО: В Таллинне начался снос бывшей конторы Telia и ее предшественника EMT(3)
В Таллинне на улице Валге начался снос здания бывшей конторы Telia, где до этого располагался и EMT. Это первое "современное" офисное здание, которое сносят в Эстонии.
В Таллинне на улице Валге начался снос здания бывшей конторы Telia, где до этого располагался и EMT. Это первое "современное" офисное здание, которое сносят в Эстонии.
Это здание на улице Валге было построено в 1996 году и в то время было самым современным офисным зданием.
Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
Onboard sales coordinator esonia
DFDS A/S EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 30.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.