21.09.2018, 20:40

ФОТО: В Таллинне начался снос бывшей конторы Telia и ее предшественника EMT

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rus.delfi.ee
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Telia büroohoone lammutamine Valge tänaval
Telia büroohoone lammutamine Valge tänavalFoto: Ardo Kaljuvee

В Таллинне на улице Валге начался снос здания бывшей конторы Telia, где до этого располагался и EMT. Это первое "современное" офисное здание, которое сносят в Эстонии.

Это здание на улице Валге было построено в 1996 году и в то время было самым современным офисным зданием.

Telia büroohoone lammutamine Valge tänaval Foto: NILS HOLM
Tallinn Hockey weekend
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