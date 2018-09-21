ФОТО: В Таллинне начался снос бывшей конторы Telia и ее предшественника EMT(1)
В Таллинне на улице Валге начался снос здания бывшей конторы Telia, где до этого располагался и EMT. Это первое "современное" офисное здание, которое сносят в Эстонии.
В Таллинне на улице Валге начался снос здания бывшей конторы Telia, где до этого располагался и EMT. Это первое "современное" офисное здание, которое сносят в Эстонии.
Это здание на улице Валге было построено в 1996 году и в то время было самым современным офисным зданием.
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EHITUSE ABC (ARIKO RESERV OÜ)
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Tähtaeg: 23.09.2018
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