ФОТО: В Таллинне начался фестиваль LEGO: такого в Эстонии еще не было

Сегодня в торговом центре Rocca al Mare открылся фестиваль LEGO®. Впервые в Эстонии можно будет увидеть трехмерные фигуры в человеческий рост, состоящие из сотен тысяч элементов LEGO.

Представленная Citycon передвижная выставка создана специально для LEGOLAND. В Эстонии с ней можно будет ознакомиться на протяжение трех недель в торговом центре Rocca al Mare. На фестивале можно будет увидеть фигуры героев популярных кино- и мультфильмов, животных и кукол, а также построенные архитектором LEGO и комиком Дирком Денойеллом фигуры известных людей и персонажей.

”Торговые центры уже давно перестали быть исключительно местом совершения покупок, но удивлять людей становится все сложнее, — рассказал коммерческий директор управляющей торговыми центрами Rocca al Mare и Kristiine компании Citycon в странах Балтии Мати Попс. — Фестиваль LEGO — уникальное для Эстонии событие. Ничего подобного здесь до сих пор не делали”.

Экспозиция фестиваля состоит из сотен тысяч элементов LEGO и весит более 1000 килограмм. На строительство фигур ушло более 2000 часов. На выставке будут представлены более 20 гигантских трехмерных фигур, несколько макетов, а также фигуры 8 известных персонажей, собранные бельгийским комиком LEGO Дирком Денойеллом.

Официальное открытие фестиваля состоится на предстоящих выходных — в распоряжении детей будут строительные площадки LEGO, Венно Лоосаар проведет соревнования, также пройдет розыгрыш нескольких сотен призов от LEGO.

Фестиваль LEGO открыт в торговом центре Rocca al Mare до 4 февраля, а затем выставка отправится в Финляндию — в торговый центр Iso Omena.

LEGO Group — влиятельнейший в мире бренд, в 2017 году обошедший по этому показателю Google. На фестивале представлены все популярные серии LEGO — например, Ninjago, City и Friends.