ФОТО: В Таллинне начало работу новое горсобрание: председателем избрали Михаила Кылварта

Таллиннское горсобрание проводит первое заседание, присутствует и Эдгар Сависаар, который сразу же завладел вниманием всей прессы.

На первом заседании отсутствуют Таави Рыйвас, Марис Лаури, Кадри Кыусаар, Ээрик-Нийлес Кросс. Все отсутствующие — из оппозиции: трое из Партии реформ, один из СДП.

Эдгар Сависаар сказал Delfi, что он не имеет ничего против того, что к управлению городом привлекли "зеленых". По его словам, в вопросе строительства Рейди теэ это пойдет только на пользу. Реформист Кристен Михал тоже не увидел ничего трагического в привлечении не получившей мандата от народа партии и вспомнил, что подобные случаи были и раньше.

В качестве кандидатов в председатели горсобрания представили Михаила Кылварта и Хельве Сяргава. Со списком кандидатов были согласны 73 депутата горсобрания, против никто не был.

В урне для голосования было 75 бюллетеней, один был недействительным. 41 голос получил Кылварт, 33 голоса — Сяргава.

Также проголосовали, избрать ли двух вице-председателей — одного из коалиции и второго из оппозиции. "За" были все присутствовавшие депутаты — 72 члена горсобрания. Сависаар к этому времени уже уехал.

Как сообщается в пресс-релизе Центристской партии, Михаил Кылварт поблагодарил депутатов за поддержку и подчеркнул, что этот пост позволит более широко и разнопланово представлять интересы горожан. ”Мне бы хотелось сделать работу Таллиннского горсобрания более близкой, понятной людям”, — отметил Кылварт, говоря о целях, которые он ставит перед собой при вступлении в новую должность. Он также выразил желание активнее привлекать к управлению городом недоходные объединения.

Кылварт подчеркнул, что несмотря на преимущество Центристкой партии в горсобрании, планируется сотрудничать с оппозиционными фракциями. ”Мы хотим активнее привлекать оппозицию к процессу законотворчества, так как конструктивная критика помогает в работе во благо горожан”, — сказал Кылварт, добавив, что первым шагом к этому стало создание второго места заместителя председателя горсобрания, которое будет предложено оппозиции.

На прошедшем вчера собрании совета таллиннского отделения Центристской партии Юри Ратас, предложивший Михаилу Кылварту стать кандидатом в председатели горсобрания, отметил, что во время работы в Таллиннской горуправе Кылварт проявил высокую работоспособность и взвешенность. Это, по словам председателя партии, заметили и горожане, доверившие ему на выборах значительный мандат. ”Я уверен, что Михаил Кылварт будет руководить Таллиннским горсобранием с присущей ему деликатностью. Его задача в том, чтобы вместо противоречий найти общность и при необходимости примирить различные политические амбиции”, — подчеркнул Ратас.

Михаил Кылварт был также избран председателем фракции Центристской партии горсобрания. Заместителями председателя фракции избраны Тойво Тоотсен, Маргарита Черногорова, Леонид Михайлов и Тийт Терик.