ФОТО: В Таллинне на стройплощадке небоскреба Skyon обнаружены редкие старинные предметы

Все находки будут очищены и отправлены в научную археологическую коллекцию Таллиннского университета на классификацию и хранение, после чего историки смогут приступить к синтезу и анализу данных, связанных с находками. На участке, где будет располагаться торгово-офисное здание Skyon, производятся раскопки, поскольку участок расположен в зоне охраны памятников старины и проведенные в прошлом году предварительные исследования показали, что в грунте находится культурный слой, достигающий 17-го века.

”Район улицы Маакри и, прежде всего, правый берег бывшей реки Харьяпеа, довольно хорошо изучен благодаря многочисленным строительным проектам, но новые раскопки вновь и вновь преподносят нам сюрпризы, которые в очередной раз проливают свет на тайны истории, — отметил Бернотас. — Состав почвы указывает на то, что территория участка по улице Маакри, 30, в средние века была заболоченной, но в течение 17-го века данная местность стала пригодной для постоянного проживания, и к этому периоду относятся также первые следы застройки данного участка”.

По словам руководителя по строительству компании Capital Mill Сильвера Неэмело, разработчик с большим интересом наблюдает за раскопками, потому что с каждым днем появляется все больше информации о том, что когда-то располагалось на месте будущего небоскреба.

”Необычный небоскреб Skyon будет украшать центр Таллинна на протяжении многих десятилетий, но теперь у нас появилась возможность узнать, какой была здесь жизнь несколько столетий назад, — отметил Неэмело. — Некоторые обнаруженные здесь предметы мы хотим экспонировать в фойе будущего небоскреба Skyon, чтобы люди, работающие в здании или посещающие его, тоже могли узнать о том, что здесь находилось когда-то давно”.



Высота 26-этажного небоскреба Skyon, возводимого по адресу Маакри 30, составит 95 метров от уровня земли, благодаря чему этот небоскреб станет одним из самых высоких зданий в этом районе. Архитектура Skyon следует скандинавским образцам, совмещая в себе архитектурный масштаб, характерный для центра города, с функциональностью и разумным подходом.



Особенностью небоскреба Skyon являются окна разной формы, размера и расположения, которые позволяют придать зданию эффектный внешний вид, но при этом обеспечивают энергетическую эффективность. Светодиодные ленты между элементами фасада будут привлекать внимание также и в темное время суток. Высота потолков в представительном фойе офисного здания составит 11,5 метра. Общая арендуемая площадь всего здания составит 8200 м2. Общая арендуемая площадь 2-4 этажей, являющихся самыми большими в здании, составит 1813 м2, и эти этажи лучше всего подходят более крупным предприятиям. Начиная с 5-го этажа здание принимает форму башни, где площадь арендуемых помещений на типовом этаже начинается с 302 м2.