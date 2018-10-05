05.10.2018, 15:50

ФОТО: В Таллинне на стройплощадке небоскреба Skyon обнаружены редкие старинные предметы

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rus.delfi.ee
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Skyon väljakaevamised Foto: Urmas Kamdron

Компания Capital Mill возводит на улице Маакри небоскреб Skyon, на месте которого в настоящее время проводятся археологические раскопки. В течение пары недель удалось обнаружить редкие монеты, пряжки и кольца, а также пушечное ядро и кусок уникального печного кафеля.

Возводимый по адресу ул. Маакри, 30, небоскреб Skyon находится на левом берегу бывшей реки Хярьяпеа, где на месте современного центра города три столетия назад располагались городские предместья. На полутораметровой глубине, в культурном слое 17-го века, в ходе раскопок был обнаружен фундамент здания, а внутри и вокруг него — множество предметов, обладающих огромной исторической ценностью.

По словам Риво Бернотаса, руководителя предприятия Arheox , занимающегося раскопками, найдены десятки монет, что может указывать на то, что люди, проживавшие в этом доме, прятали свои сбережения, например, под печью, но некоторая часть небольшого клада по какой-то причине была забыта. Само же здание было либо разрушено, либо снесено.

”Каждая находка обладает огромной ценностью, потому что вносит свой вклад в историческую мозаику Таллинна, — сказал Бернотас. — Наиболее интересными находками стали, к примеру, редкая серебряная монета — эре, отчеканенная в Таллинне, гиря для взвешивания золотых монет, подобных которой ранее не обнаруживалось, а также кусок печного кафеля, который тоже впервые обнаружен в Эстонии. Отдельно следует упомянуть также латунный черенок ножа, на одной стороне которого изображена христианская святая Аполлония Александрийская, а на другой стороне — апостол Фома”.

Все находки будут очищены и отправлены в научную археологическую коллекцию Таллиннского университета на классификацию и хранение, после чего историки смогут приступить к синтезу и анализу данных, связанных с находками. На участке, где будет располагаться торгово-офисное здание Skyon, производятся раскопки, поскольку участок расположен в зоне охраны памятников старины и проведенные в прошлом году предварительные исследования показали, что в грунте находится культурный слой, достигающий 17-го века.

”Район улицы Маакри и, прежде всего, правый берег бывшей реки Харьяпеа, довольно хорошо изучен благодаря многочисленным строительным проектам, но новые раскопки вновь и вновь преподносят нам сюрпризы, которые в очередной раз проливают свет на тайны истории, — отметил Бернотас. — Состав почвы указывает на то, что территория участка по улице Маакри, 30, в средние века была заболоченной, но в течение 17-го века данная местность стала пригодной для постоянного проживания, и к этому периоду относятся также первые следы застройки данного участка”.

По словам руководителя по строительству компании Capital Mill Сильвера Неэмело, разработчик с большим интересом наблюдает за раскопками, потому что с каждым днем появляется все больше информации о том, что когда-то располагалось на месте будущего небоскреба.

”Необычный небоскреб Skyon будет украшать центр Таллинна на протяжении многих десятилетий, но теперь у нас появилась возможность узнать, какой была здесь жизнь несколько столетий назад, — отметил Неэмело. — Некоторые обнаруженные здесь предметы мы хотим экспонировать в фойе будущего небоскреба Skyon, чтобы люди, работающие в здании или посещающие его, тоже могли узнать о том, что здесь находилось когда-то давно”.


Высота 26-этажного небоскреба Skyon, возводимого по адресу Маакри 30, составит 95 метров от уровня земли, благодаря чему этот небоскреб станет одним из самых высоких зданий в этом районе. Архитектура Skyon следует скандинавским образцам, совмещая в себе архитектурный масштаб, характерный для центра города, с функциональностью и разумным подходом.

ТОП

Особенностью небоскреба Skyon являются окна разной формы, размера и расположения, которые позволяют придать зданию эффектный внешний вид, но при этом обеспечивают энергетическую эффективность. Светодиодные ленты между элементами фасада будут привлекать внимание также и в темное время суток. Высота потолков в представительном фойе офисного здания составит 11,5 метра. Общая арендуемая площадь всего здания составит 8200 м2. Общая арендуемая площадь 2-4 этажей, являющихся самыми большими в здании, составит 1813 м2, и эти этажи лучше всего подходят более крупным предприятиям. Начиная с 5-го этажа здание принимает форму башни, где площадь арендуемых помещений на типовом этаже начинается с 302 м2.

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