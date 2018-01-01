ФОТО: В Таллинне мусор после новогодних гуляний скрыл снег. Тарту повезло меньше

Сегодня утром в Таллинне выпал снег, укрыв собой мусор, оставшийся после новогодних гуляний.
Тарту в этом отношении повезло меньше, и улицы города усыпаны пустыми бутылками и прочим.
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Сегодня утром в Таллинне выпал снег, укрыв собой мусор, оставшийся после новогодних гуляний.
Тарту в этом отношении повезло меньше, и улицы города усыпаны пустыми бутылками и прочим.
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