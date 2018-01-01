01.01.2018, 10:45

ФОТО: В Таллинне мусор после новогодних гуляний скрыл снег. Тарту повезло меньше

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Hommikune koristus Vabaduse väljakul
Hommikune koristus Vabaduse väljakulFoto: Rauno Volmar

Сегодня утром в Таллинне выпал снег, укрыв собой мусор, оставшийся после новогодних гуляний.

Тарту в этом отношении повезло меньше, и улицы города усыпаны пустыми бутылками и прочим.

Читайте также:
199 900€
Tallinn, Часть дома
54 000€
Viimsi vald, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
199 990€
Tallinn, Часть дома
138 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
81 000€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
385 000€
Tallinn, Квартира
37 000€
Rapla, Дача
427 700€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии