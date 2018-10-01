01.10.2018, 13:30

ФОТО: В Таллинне митингуют против пропаганды гомосексуализма в школах

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rus.delfi.ee
EST 18
Galerii: 63 pilti
Meeleavaldus homopropaganda vastu koolides Foto: Jaanus Lensment

Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.

Яблоком раздора стал визуальный материал из учебника, изображающий семьи с однополыми родителями.

Tallinn Hockey weekend
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