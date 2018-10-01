ФОТО: В Таллинне митингуют против пропаганды гомосексуализма в школах

Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.
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Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE ...
Tähtaeg: 12.10.2018
Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
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