ФОТО: В Таллинне митингуют против пропаганды гомосексуализма в школах

Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.
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Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Projektijuht - vanemteenindaja
PLUS CATERING OÜ
Tähtaeg: 09.10.2018
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE ...
Tähtaeg: 12.10.2018
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