ФОТО: В Таллинне был замечен вертолет, на котором Янукович три года назад покинул Киев

Три года тому назад президент Украины Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул Киев на вертолете ВВС Украины AgustaWestland AW139. В минувшее воскресенье этот самый вертолет приземлился в Таллинне.
В прошлом году вертолет был выставлен на продажу. При этом отмечалось, что пассажирские сиденья на транспортном средстве отрегулированы в соответствии с уровнем VVIP (very very important person), а в салоне много различного оборудования для развлечения и обеспечения комфорта.
После продажи вертолет видели как в Хельсинки, так и Таллинне. Также известно, что на нем летали в Россию.
Tallinn, Квартира, 172 499 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Зарегистрированные (5) Анонимные (21)