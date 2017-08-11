11.08.2017, 17:30

ФОТО: В Таллинн прибыла противоминная группа НАТО

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rus.delfi.ee
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NATO miinitõrjegrupp saabus Tallinna
NATO miinitõrjegrupp saabus TallinnaFoto: Karl Alfred Baumeister

Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.

”Прибытие морского подразделения НАТО и уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны сделает морские пути Эстонии безопаснее для всех нас”, — сказал командир флота капитан-лейтенант Пеэтер Иваск.

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