ФОТО: В Таллинн прибыла противоминная группа НАТО

NATO miinitõrjegrupp saabus Tallinna Foto: Karl Alfred Baumeister

Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.