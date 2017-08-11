ФОТО: В Таллинн прибыла противоминная группа НАТО

Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.
”Прибытие морского подразделения НАТО и уничтожение взрывчатых устройств времен Второй мировой войны сделает морские пути Эстонии безопаснее для всех нас”, — сказал командир флота капитан-лейтенант Пеэтер Иваск.
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