ФОТО: В суперминистерстве вместо штор используют коробки, бумагу и газеты

В новом высокотехнологичном здании суперминистерства до сих пор отсутствуют жалюзи, но работники нашли изобретательный способ для защиты от солнечных лучей, передает Ärileht.

Работники суперминистерства уже жаловались на проблему, о чем ранее писала газета Eesti Päevaleht. В дополнение к самовыключающемуся свету и длинным очередям к лифтам работники рассказали о том, что у них до сих пор нет штор на окнах.

Административный директор объединенного министерства Мерилин-Сирет Сахку две недели назад объяснила, что в первоначальном проекте у здания был двойной фасад, который должен был защищать от солнечных лучей. Однако вид фасада изменили, а разработчик не посчитал жалюзи важными.

Теперь в ходе работы стало понятно, что из-за солнца плохо видно изображение на мониторе, и жалюзи необходимы. Это, как известно, занимает время, так что работники нашли временное решение проблемы с помощью подручных средств.