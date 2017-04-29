ФОТО: В субботу прошел первый всеэстонский День открытых рыбных портов

В субботу, 29 апреля, прошел первый всеэстонский День открытых рыбных портов. Одиннадцать портов приглашали к себе в гости, чтобы познакомить гостей с рыбным промыслом и буднями рыбных портов.

У каждого порта была предусмотрена своя программа. В портах присутствовали ихтиологи, повара, готовящие рыбные блюда, волонтерская морская спасательная служба, Департамент полиции и погранохраны. На месте можно было принять участие в мастер-классах, посвященных ремесленной работе, и посетить рыбные кафе. День открытых рыбных портов 2017 года организовали Министерство по делам сельской жизни и Информационный центр по вопросам рыболовства. Идея проведения всеэстонского Дня открытых рыбных портов родилась в ходе сотрудничества Министерства по делам сельской жизни и Информационного центра по вопросам рыболовства. Проведение дня открытых рыбных портов финансирует Фонд морского дела и рыболовства 2014-2020 Евросоюза.