07.10.2018, 16:40

Фото: в Старом городе открыли памятную доску Раймонду Валгре

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rus.delfi.ee
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Raimond Valgre mälestustahvel Foto: kesklinna osa valitsus

7 октября в 13.00 в день рождения Раймонда Валгре в Таллинне по адресу Вене, 7, где жил Валгре, была открыта памятная доска, посвященная известному эстонскому композитору.

На доске кроме даты рождения и смерти ”7.10.1913 Рийсипере — 31.12.1949 Таллинн”, размещена краткая биография композитора.

”Зачастую, говоря о Раймонде Валгре, мы думаем о том, что настоящая слава пришла к нему только после его смерти. Я считаю, что биография Раймонда Валгре должна быть напоминаем всем нам о том, чтобы мы не забывали наших талантов. Мы должны больше обращать внимание на современных музыкантов и ценить их, когда они с нами и когда мы можем вживую наслаждаться их творчеством”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На открытии памятной доски Раймонду Валгре прозвучали его самые известные песни. О жизни композитора рассказал и его песни спел Ристо Лехисте под аккомпанемент аккордеониста Аллана Якоби. Кроме этого, песни Валгре (в том числе ”Сааремааский вальс”) исполнил молодежный хор Allegro под руководством Светланы Заугаровой.

Tallinn Hockey weekend
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