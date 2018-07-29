29.07.2018, 14:03

ФОТО: В соборе Александра Невского состоялись торжественные богослужения


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Богослужение в соборе Александра Невского Foto: Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата

28 июля в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского в приделе освященном в честь святого равноапостольного великого князя Владимира состоялись торжественные богослужения.

Накануне вечером в кафедральном соборе епископ Маардуский Сергий, викарий таллиннской епархии совершил Всенощное бдение. На Утрене по прочтении кафизм было совершено акафистное пение святому князю Владимиру.

Архиерею сослужили протоиереи: Олег Врона, настоятель храма святителя Николая на улице Вене, благочинный Таллиннской епархии, Александр Ручкин, клирик Таллинского кафедрального собора, Леонтий Морозкин, клирик Таллиннского кафедрального собора, Иувеналий Каарма, клирик Таллиннского кафедрального собора, Александр Галиакберов, клирик храма иконы Божией Матери "Скоропослушница", Евгений Старцев, настоятель храма святителя Николая в Копли; иереи: Николай Каменев, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, Аристарх Свиридецкий, клирик Таллиннского кафедрального собора; протодиакон Дмитрий Огольцов; диакон Вячеслав Зарецкий.

В сам день праздника Божественную литургию в кафедральном соборе совершил епископ Маардуский Сергий в сослужении клириков Александро-Невского собора. После чтения Евангельского зачала владыка Сергий обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом.

На запричастном стихе было оглашено Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси.

По окончании Божественной литургии был совершен молебен и крестный ход.

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