ФОТО: В соборе Александра Невского состоялись торжественные богослужения

28 июля в Таллиннском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского в приделе освященном в честь святого равноапостольного великого князя Владимира состоялись торжественные богослужения.
Накануне вечером в кафедральном соборе епископ Маардуский Сергий, викарий таллиннской епархии совершил Всенощное бдение. На Утрене по прочтении кафизм было совершено акафистное пение святому князю Владимиру.
Архиерею сослужили протоиереи: Олег Врона, настоятель храма святителя Николая на улице Вене, благочинный Таллиннской епархии, Александр Ручкин, клирик Таллинского кафедрального собора, Леонтий Морозкин, клирик Таллиннского кафедрального собора, Иувеналий Каарма, клирик Таллиннского кафедрального собора, Александр Галиакберов, клирик храма иконы Божией Матери "Скоропослушница", Евгений Старцев, настоятель храма святителя Николая в Копли; иереи: Николай Каменев, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, Аристарх Свиридецкий, клирик Таллиннского кафедрального собора; протодиакон Дмитрий Огольцов; диакон Вячеслав Зарецкий.