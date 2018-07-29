ФОТО: В соборе Александра Невского состоялись торжественные богослужения

В сам день праздника Божественную литургию в кафедральном соборе совершил епископ Маардуский Сергий в сослужении клириков Александро-Невского собора. После чтения Евангельского зачала владыка Сергий обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом.

На запричастном стихе было оглашено Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси.

По окончании Божественной литургии был совершен молебен и крестный ход.