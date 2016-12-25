ФОТО: В Рождество в Пельгулиннаском родильном доме родились одни девочки

Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Tiit Blaat

24 декабря в Пельгулиннаском родильном доме в Таллинне родились одни девочки. А вот утро 25 декабря началось с рождения мальчика. По словам главной акушерки Хели Ранну, праздники в роддоме прошли спокойно.