ФОТО: В Рапламаа живут особенные овцы, дающие необыкновенно вкусное молоко

В Рапламаа молодые хуторяне Кайса и Прийт держат скот: вместо привычных коров — редких для наших краев немецких восточно-фризских молочных овец, пишет Maaleht.

Мысль заняться молочными овцами у Кайсы и Прийта возникла в Германии, где продукты из овечьего молока были у них на столе ежедневно.

Männiku talu piimalambad. Foto: Heikki Avent, Eestimaa Talupidajate Keskliit

”На тот момент в Эстонии такая продукция была совершенно неизвестна, поэтому мы решили начать знакомить с нею”, — говорит Кайса.

Овечье молоко отличается от козьего и коровьего молока как по структуре, так и по вкусу. Также у этого продукта есть ряд особенных оздоровительных свойств, отчего начинающие предприниматели увидели потенциал в торговле им на местном рынке.

”Это молоко приятно сладкое, без специфических привкусов, и подходит также тем, кто не может есть продукты, изготовленные из коровьего молока. Из этого молока получается очень вкусный сыр”, — рассказывает Кайса.

Männiku talu piimalambad. Foto: Heikki Avent, Eestimaa Talupidajate Keskliit

Кроме молока, которого каждая овца дает до трех литров в день, восточно-фризские овцы ценятся своей шерстью и мясом.

Кстати говоря, есть мнение, что молочное производство в древние времена началось именно с овец.

Сейчас у молодых предпринимателей 17 молочных овец. Кроме них имеются коровы и козы. Кайса и Прийт пока справляются со всеми работами вдвоем (в напряженные моменты помогают члены семьи), отмечая, что продвижение нового продукта идет достаточно тяжело, так как народ консервативен в выборе продуктов питания.