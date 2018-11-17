17.11.2018, 21:10
ФОТО: В Рапла спустя 25 лет наконец появилась центральная площадь
Рапла получил центральную площадь спустя 25 с получения статуса города. Строительство обошлось почти в 1,2 млн евро, из которых более миллиона профинансировал EAS.
Рапла получил центральную площадь спустя 25 с получения статуса города. Строительство обошлось почти в 1,2 млн евро, из которых более миллиона профинансировал EAS.
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