ФОТО: В Рапла спустя 25 лет наконец появилась центральная площадь

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Rapla keskväljaku avamine Foto: Kaspar Pokk

Рапла получил центральную площадь спустя 25 с получения статуса города. Строительство обошлось почти в 1,2 млн евро, из которых более миллиона профинансировал EAS.