ФОТО: В Рапла спустя 25 лет наконец появилась центральная площадь

Рапла получил центральную площадь спустя 25 с получения статуса города. Строительство обошлось почти в 1,2 млн евро, из которых более миллиона профинансировал EAS.
TOP НОВОСТИ
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Траты на Монумент Победы, города-побратимы и "химический СПИД" в балтийской рыбе
17.11.2018
30 августа в Риге с большим ажиотажем открылся первый в странах Балтии магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Жители Эстонии из числа поклонников этой фирмы тоже не остались равнодушными к новости, устремившись туда за покупками. До сих пор ближайшая IKEA была в Хельсинки. Латвия хоть и дальше, но поехать туда даже проще — не нужен паром. На церемонии открытия в Риге член правления концерна Ханспетер Цурхер заявил, что следующий магазин появится в Эстонии. Правда, без какой-либо конкретики. Согласно инсайдерской информации, открытие планируется на следующий год.
Осенний откос: по каким причинам чаще всего освобождают от службы в армии или дают отсрочку?
17.11.2018
В середине октября наша газета писала о том, что в Палдиски служит солдат, которого комиссия Департамента оборонных ресурсов признала годным, а врачи Сил обороны впоследствии выяснили, что он практически ничего не видит. ”Все диагнозы и операции были указаны в медкарте, почему они этого не увидели, непонятно?” — возмущается мама Эдуарда. 23 октября после очередного посещения врача было вынесено решение комиссовать его по зрению.
Ратас по случаю столетия полиции: высокое доверие населения Эстонии к полиции — это важная награда
17.11.2018
Жизнь в Эстонии с каждым годом становится все более безопасной, и это в значительной степени является результатом долговременной отличной работы сотрудников Департамента полиции и погранохраны”, — сказал премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи по случаю столетия эстонской полиции.
От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво
17.11.2018
Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет
17.11.2018
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
-
-
Erilahenduste toimetaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 23.11.2018
-
Pearaamatupidaja
KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK ...
Tähtaeg: 25.11.2018
-
As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
-
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
-
Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
ФОТО: Рождество начинается в ноябре? Ярмарка на Ратушной площади уже привлекает массу народа
17.11.2018