ФОТО: В Пыхья-Таллинне появилось ”дерево отражателей”

Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с торговым центром ”Строоми” открыла т.н. ”дерево отражателей”. Чудо-дерево находится на втором этаже центра ”Строоми” (ул. Туулемаа, 20), где каждый желающий может снять отражатель с символикой районной управы и взять его себе.

Идея разместить ”дерево отражателей” в торговом центре появилась у сотрудников районной управы, когда они увидели, что у многих детей и пожилых людей отсутствует отражатель.

”Опыт других районов показывает, что ”деревья отражателей” пользуются большой популярностью. Поэтому мы решили продолжить эту хорошую традицию в Пыхья-Таллинне. Если у Вас нет отражателя, то, пожалуйста, снимите его с елки на втором этаже торгового центра „Строоми”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины, в темное время года безопасности движения необходимо уделять повышенное внимание — пешеходы непременно должны носить отражатели, а водителям стоит сбавить скорость, особенно на узких улицах Пыхья-Таллинна.