ФОТО: В Пыхья-Таллинне офисные сотрудники каждый день в обеденный перерыв окунаются в море

Группа людей, состоящая в основном из сотрудников ИТ-сектора, каждый день во время обеденного перерыва окунается в море вблизи Каласадама и Батарейной тюрьмы в Пыхья-Таллинне.
Каждый день в 12:00 группа людей, в которую в основном входят ИТ-сотрудники Tallink, проводит свой обеденный перерыв на берегу моря, окунаясь в ледяную морскую воду.
Например, сегодня температура воды составляла 0,3 градуса, а воздуха — 5 градусов. По словам окунающихся, они так проводят свои обеденные перерывы каждый день, несмотря на погоду и температуру.
Tallinn, Квартира, 72 000 EUR
Tallinn, Квартира, 169 000 EUR
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