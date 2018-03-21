21.03.2018, 08:11

ФОТО: В Пярнумаа волки пробрались во двор дома и растерзали собаку

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осторожно, снимки могут шокировать!
rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пярнумаа волки пробрались во двор дома и растерзали собаку
Foto: Eiliki Pukk ->>> eiliki.wix.com/portfolio, Eiliki Pukk

В ночь на вторник деревне Васкряэма в Пярнумаа во двор одного из домов пробрались волки и загрызли собаку, которая была довольно внушительных размеров.

Охотники выследили волков и отстрелили.

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