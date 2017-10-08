ФОТО: В Пярну состоялась церемония награждения ”Учитель года”

Вчера в концертном доме Пярну состоялось общегосударственное гала-мероприятие награждения учителей года "Эстония учится и благодарит”.

Гала-мероприятие ”Учитель года” проводится с целью выделить тех, кто работает в сфере образования и тех, кто оказывает ему поддержку, кто вносит свой вклад в благополучие подрастающего поколения и чья работа служит примером другим.

Карьерный путь учителей года достоен подражания — они стали ведущими специалистами, внесли вклад в развитие своей сферы деятельности, обучали и поддерживали коллег в развитии. В работе учителя требуются выдающиеся интеллектуальные способности, положительные личные качества, отличные навыки общение и готовность посвятить себя работе.

В рамках гала-мероприятия были отмечены победители в следующих категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования, научный руководитель года, учащиеся года.

В этом году поступило 1206 заявок с предложениями кандидатов, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Над тем, чтобы определить лучших из лучших, работали уездные комиссии, комиссия по высшему образованию а затем и общегосударственная комиссия, куда входят представители различных организаций в сфере образования.

Мероприятие организуют Министерство образования и науки, целевое учреждение Innove и Эстонский союз работников сферы образования.