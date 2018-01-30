30.01.2018, 16:35

ФОТО: В Пяэскюла нашли 167 крупных мин. Откуда они — неясно

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rus.delfi.ee
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Pääsküla rabast leiti suur kogus lahingumoona
Pääsküla rabast leiti suur kogus lahingumoonaFoto: Päästeamet

На прошлой неделе в Таллинне на болоте в Пяэскюла саперы Северо-эстонской саперной группы выкопали 167 больших мин.

Как, почему и когда они там оказались — на данный момент определить затруднительно.

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