ФОТО: В Пяэскюла нашли 167 крупных мин. Откуда они — неясно

На прошлой неделе в Таллинне на болоте в Пяэскюла саперы Северо-эстонской саперной группы выкопали 167 больших мин.
Как, почему и когда они там оказались — на данный момент определить затруднительно.
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На прошлой неделе в Таллинне на болоте в Пяэскюла саперы Северо-эстонской саперной группы выкопали 167 больших мин.
Как, почему и когда они там оказались — на данный момент определить затруднительно.
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