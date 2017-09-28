28.09.2017, 16:46

ФОТО: В преддверии саммита ЕС в центре Таллинна на редкость мало машин

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rus.delfi.ee
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Stockmanni ristmik
Stockmanni ristmikFoto: Madis Veltman

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Во избежание пробок водителям уже много дней советуют избегать центра города, и кажется, что предупреждений послушались. Около 16:00 перекресток перед Stockmann был на редкость пустым.

Поскольку конференция пройдет в центре города и гости будут ночевать в гостиницах в центре, движение нарушено. Настолько нарушено, что советуют без особой необходимости в центр не ездить.

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