ФОТО: В преддверии Рождества в Таллинне пробки на дорогах и очереди в магазинах(3)
Нет ничего удивительного в том, что в последний день перед Рождеством в Таллинне полно народа — многие в последний момент покупают подарки. Поэтому стоит учитывать, что дорога до магазина и поход в него могут занять больше времени, чем вы планируете.
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