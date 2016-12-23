ФОТО: В преддверии Рождества в Таллинне пробки на дорогах и очереди в магазинах

Foto: Karli Saul

Нет ничего удивительного в том, что в последний день перед Рождеством в Таллинне полно народа — многие в последний момент покупают подарки. Поэтому стоит учитывать, что дорога до магазина и поход в него могут занять больше времени, чем вы планируете.