ФОТО: В Посольстве РФ прошел прием по случаю Дня России

12 июня в Посольстве России в Эстонской Республике состоялся торжественный прием по случаю Дня России, на который были приглашены представители эстонских деловых кругов, парламентарии, журналисты, деятели культуры, дипломатический корпус.

Среди гостей были благотворители Ирина и Евгений Томберги, организатор многих благотворительных акций Катерина Панова, художник и иконописец Сергей Минин, галерист Ольга Любаскина, совладелец замка Фалль Андрей Дворянинов, глава Таллинского департамента культурных ценностей Айни Хярм.

Из известных политиков были парламентарии Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Игорь Грязин. Неожиданным гостем приема стал Эдгар Сависаар. Он приехал на прием позже всех, но тем не менее привлек наибольшее внимание гостей приема. Посол России Александр Петров приветствовал Эдгара Сависаара, пожелал ему успехов и крепкого здоровья.

Из крупных бизнесменов можно выделить главу крупнейшего в странах Балтии судостроительного и судоремонтного концерна BLRT Grupp Фёдора Бермана, экс-премьера и совладельца Силламяэского порта Тийта Вяхи, директора по развитию Силламяэского порта Андрея Бирова, член правления AS Vopak E.O.S Сергея Балыбина.

Из журналистского цеха были издатель еженедельника ”КП-Балтия” Игорь Тетерин, тележурналист Олег Беседин, тележурналист Елена Поверина, директор агенства "Спутник-Эстония" Елена Черышева, издатель журнала "Красивая жизнь" Родион Денисов, фотограф Лилия Керро.

В начале приема были исполнены гимны России и Эстонии, после чего с приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Петров:

"Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня в посольстве России по случаю нашего главного государственного праздника Дня России. Я рад приветствовать вас, всех тех, кого не смутила ненастная погода сегодня в Таллинне, более того и атмосферные помехи, появившиеся на политическом небосклоне наших двухсторонних отношений.

Я напомню, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов Российской Социалистической Федеративной Республики была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Два года спустя этот день стал отмечаться как День России. С того времени прошло более четверти века. Для тысячелетней истории России это не много. Но для нас, современников, этот срок не малый. Достаточный для того, чтобы наблюдать, проанализировать все то, что произошло с того времени, оценить все плюсы и минусы, сделать выводы из прошедшего времени и смотреть вперед.

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня ни одна страна в мире не имеет такого покоя. Более того, мы видим что ситуация в Европе и в целом во всем мире продолжает деградировать. И международное сообщество как никогда нуждается в сплочении в единстве своих сил и меньше всего в раздрае и раздоре, который, к сожалению, приходится наблюдать.

Мы ищем совпадающие интересы со всеми, кто отчетливо понимает безальтернативность объединению сил в борьбе с теми угрозами и вызовами, которые сегодня противостоят всему человечеству. В двадцатом веке нежелание объединиться против общего врага обернулось жизнями десятков миллионов людей, самой кровавой мировой войной".