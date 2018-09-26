26.09.2018, 19:25

ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься
Foto: Andres Putting

Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде.

В яхтенном порту люди укрепляют свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.

По последним данным, из-за сильного ветра по всей Эстонии обесточены около 12 500 домохозяйств.

На Сааремаа порывы ветра достигают 29 метров секунду. В Купессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев, уровень воды в море поднимается и у берегов острова.

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