ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься(8)
Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде.
Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде.
В яхтенном порту люди укрепляют свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.
По последним данным, из-за сильного ветра по всей Эстонии обесточены около 12 500 домохозяйств.
На Сааремаа порывы ветра достигают 29 метров секунду. В Купессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев, уровень воды в море поднимается и у берегов острова.
Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Projektijuht - vanemteenindaja
PLUS CATERING OÜ
Tähtaeg: 09.10.2018
Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
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