26.09.2018, 19:25

ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься

 (22)
rus.delfi.ee
EST 57
ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься
Foto: Andres Putting

Из-за сильного ветра в Пирита поднимается уровень воды в море. Пляжная зона затоплена, кабинки для переодевания в воде.

В яхтенном порту люди укрепляют свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.

По последним данным, из-за сильного ветра по всей Эстонии обесточены около 12 500 домохозяйств.

На Сааремаа порывы ветра достигают 29 метров секунду. В Купессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев, уровень воды в море поднимается и у берегов острова.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Раскрыто настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

26.09.2018
The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.
Подробнее


Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

26.09.2018
Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмываниепм денег.
Подробнее

Раймонд Кальюлайд: просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди

26.09.2018
Раймонд Кальюлайд отреагировал на комментарий известного бизнесмена-риэлтера Пеэпа Соомана, в котором он назвал Копли ”гетто” и охарактеризовал жителей Копли в неподобающих выражениях.
Подробнее

Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

26.09.2018
Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

26.09.2018
Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.
Подробнее