ФОТО: В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди спасают свои яхты. Вода продолжает подниматься

В яхтенном порту люди укрепляют свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.

По последним данным, из-за сильного ветра по всей Эстонии обесточены около 12 500 домохозяйств.

На Сааремаа порывы ветра достигают 29 метров секунду. В Купессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев, уровень воды в море поднимается и у берегов острова.