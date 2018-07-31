ФОТО: В Пирита полиция ”из соображений эмпатии и человечности” припарковалась на месте для инвалидов

Вчера вечером внимательный читатель заметил, что перед магазином ”Сельвер” в Пирита полицейский автомобиль был припаркован на инвалидном месте. Delfi выяснил, почему.

”Полицейский транспорт может отклоняться от Закона о движении, если в тот момент это необходимо для выполнения рабочих заданий, например, при надзоре за ПДД”, — объяснил лейтенант полиции Марко Шмидт из патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции.

В данном случае стражи порядка отреагировали на сообщение о краже, и они припарковались именно так из соображений эмпатии и человечности по отношению к молодым людям.

”Поскольку дело было с несовершеннолетними, полиция решила припарковать свой автомобиль как можно ближе к выходу из комнаты охраны, чтобы молодых не пришлось бы вести в автомобиль через общественную стоянку, полную народа”, — добавил Шмидт.