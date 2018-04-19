19.04.2018, 14:15

ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

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rus.delfi.ee
EST 5
Keskkonnaamet Pirital
Keskkonnaametnike reid Pirita tee piirkondaFoto: Jaanus Lensment

Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.

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