ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

Keskkonnaametnike reid Pirita tee piirkonda Foto: Jaanus Lensment

Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.