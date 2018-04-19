ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.
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Стоматолога Дмитрия Филиппенко в Финляндии лишили лицензии из-за лечения здоровых зубов. Теперь он работает в Эстонии, но жалобы продолжают поступать. Департамент здоровья начал расследовать его деятельность, но самое жесткое наказание, которое он может получить — предписание, пишет Eesti Päevaleht.
Согласно данным свежего социологического исследования, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, социал-демократическую партию Эстонии на данный момент поддерживает лишь 1% русскоязычных граждан республики. Это даже меньше, чем у партии EKRE, за которую свои голоса отдали бы 3% неэстонсикх избирателе
В 2020-2025 годах может возникнуть ситуация, когда местные электросети будут изолированы от остальной Европы, и это может пошатнуть даже государственную стабильность стран Балтии. При самых плохих сценариях с отключением электричества возникнет кризис, когда перестанут работать жизненно важные системы от отопления до связи, констатируют в подготовленном в Международном центре оборонных исследований рапорте, пишет Eesti Päevaleht.
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
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