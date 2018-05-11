ФОТО: В Пирита народ вовсю наслаждается летней погодой

Сегодня погода в Эстонии была на редкость хорошей, поэтому на пляже Пирита было довольно много народа. Самые смелые даже зашли в воду.
TOP НОВОСТИ
Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!
ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом: пострадавший в больнице в тяжелом состоянии
11.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного
11.05.2018
К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.
18+. ”Я была словно под гипнозом”. Одна из многочисленных жертв Игоря Манга рассказала, что он с ней сделал
11.05.2018
Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием
11.05.2018
-
Arendusdirektor, juhatuse liige
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Tähtaeg: 19.05.2018
-
-
-
-
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
-
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ