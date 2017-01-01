ФОТО: В Пельгулиннаском роддоме этот малыш появился за час до наступления Нового года

Uusaastabeebid 2017 Foto: Karli Saul

В последний час уже минувшего года в Пельгулиннаском роддоме на свет появился малыш. Его вес — 3566 г, рост — 52 см.