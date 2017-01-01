Мальчик появился на свет в 23:00. Как видно, малыш и мама чувствуют себя хорошо.
ФОТО: В Пельгулиннаском роддоме этот малыш появился за час до наступления Нового года(1)
В последний час уже минувшего года в Пельгулиннаском роддоме на свет появился малыш. Его вес — 3566 г, рост — 52 см.
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