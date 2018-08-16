16.08.2018, 16:00

ФОТО: В парке Пооламяги в центре Таллинна установлены новые скамейки


rus.delfi.ee
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ФОТО: В парке Пооламяги в центре Таллинна установлены новые скамейки
Foto: Kesklinna valitsus

В расположенном в районе Кесклинн около стадиона Калев парке Пооламяги по адресу Стаадиони, 10 установлены новые скамейки. Вскоре в парке также появятся новые мусорные урны, сообщает управа Кесклинна.

”Одна из наших целей в этом году заключалась в том, чтобы познакомить жителей района с парком Пооламяги и возможностями для отдыха, которые он предлагает. Чтобы горожанам было приятнее проводить время в окружении зелени, мы решили обновить мебель, которая служила парку уже почти 30 лет. Всего было установлено 24 скамейки, вскоре в парке появится шесть новых 110-литровых мусорных урн”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, здорово, что новую мебель еще в этом году смогут использовать любители музыки, которые посещают по четвергам концерты в парке Пооламяги. Серия концертов будет проходить до середины сентября, каждую неделею в парке выступают новые исполнители.

Сегодня в 19:00 на сцену выйдет Трио Марианне Лейбур, которое исполнит известные эстонские песни в аранжировках певицы, а также ее собственное творчество.

”Мы приглашаем всех любителей музыки сегодня в парк Пооламяги, чтобы насладиться концертом и опробовать новую мебель”, — добавил Свет.

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