23.08.2017, 18:21

ФОТО: В парке Хирве вспомнили состоявшийся 30 лет назад легендарный митинг

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 31 pilti
Foto: Raido Vint

30 лет назад смелые люди собрались по своей инициативе в Таллинне в парке Хирве на демонстрацию, чтобы потребовать обнародования заключенного в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа и ликвидации его последствий.

Чтобы вспомнить и отметить эти события, сегодня в парке Хирве состоялось собрание и концерт. С речами выступили депутат Европарламента Тунне Келам, организатор собрания в парке Хирве Лагле Парек, министр юстиции Урмас Рейнсалу, студен исторического факультета Саара Сярав и кандидат в мэры Таллинна от IRL Райво Аэг. Музыкой порадовали Пилле Лилль и Прийт Вольмер.

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