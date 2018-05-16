ФОТО: В память об утонувшем в озере Ванамыйза подростке приносят цветы и свечи

Для утонувшего в воскресенье в Тырва в озере Ванамыйза мальчика, по предварительной информации, стала роковой возникшая в холодной воде судорога или какое-то нарушение здоровья, считает Спасательный департамент.

"По известной нам информации, плавая, мальчик ушел под воду. Очевидно, что в холодной воде у него возникла судорога или какое-то другое нарушение здоровья", — сказал Delfi руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

"Безусловно, идя плавать, нельзя переоценивать свои возможности, и безопаснее плавать в воде, где ноги достают до дна. Особенно сейчас, когда вода в водоемах еще местами ледяная, особенно в нижних слоях воды. Если нырнуть и неожиданно попасть в холодное течение, то это шок для организма, к которому он должен быстро приспособиться. Если не закалялись и не приучались плавать в холодной воде, то тело может не справиться с этим", — напомнил он купающимся.