16.05.2018, 15:45

ФОТО: В память об утонувшем в озере Ванамыйза подростке приносят цветы и свечи

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rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
Foto: Argo Ingver

Для утонувшего в воскресенье в Тырва в озере Ванамыйза мальчика, по предварительной информации, стала роковой возникшая в холодной воде судорога или какое-то нарушение здоровья, считает Спасательный департамент.

"По известной нам информации, плавая, мальчик ушел под воду. Очевидно, что в холодной воде у него возникла судорога или какое-то другое нарушение здоровья", — сказал Delfi руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

"Безусловно, идя плавать, нельзя переоценивать свои возможности, и безопаснее плавать в воде, где ноги достают до дна. Особенно сейчас, когда вода в водоемах еще местами ледяная, особенно в нижних слоях воды. Если нырнуть и неожиданно попасть в холодное течение, то это шок для организма, к которому он должен быстро приспособиться. Если не закалялись и не приучались плавать в холодной воде, то тело может не справиться с этим", — напомнил он купающимся.

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