ФОТО: В Нымме сторонники Вакра по ошибке пометили "нормальный" BMW наклейкой "драндулет"

Вероятный кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра в последнее время не только боролся с незаконным вывозом мусора, но и с брошенными грудами железа. В Нымме же вместе со своими сторонниками он зашел, пожалуй, слишком далеко: он "обозвал" ничейной грудой металла BMW, которую наличествовавший владелец припарковал у дома.

"Наша машина была вся в наклейках, но по его мнению она — хлам… кто ее хламом считает… да, у нашей машины спущена шина, но у этого есть причина, ну так вот", — написала Кристийна вы группе жителей Нымме.

"Именно его команда наклеила на наше авто наклейки за нашим домом, где уже последние 13 лет — наше парковочное место. Позвонила по указанному номеру, обещали прийти отчистить стекла от клея, но не перезвонили", — посетовала Кристийна.

И МуПо, и полиция посоветовали подать заявление, поскольку это — порча личного имущества, и проходит как вандализм.

Вакра извинился за ошибку. "К нам присоединились десятки добровольцев, и я извиняюсь, если мы ошиблись. По Таллинну более 100 старых автомобилей получили обозначения. Во вторник мы начнем вместе с владельцами реально перевозить старый хлам. У этого дома именные стоянки отсутствуют. Это городская земля", — добавил Вакра.