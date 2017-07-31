ФОТО: В ночной тьме по Таллинну прошли танки

В Таллинне на Фильтри теэ в воскресенье после 22 часов открывалась своеобразная картина — там проезжали по меньшей мере пять танков.
Очевидно, речь идет о крупном маневре, который также может быть связан с визитом вице-президента США Майка Пенса — Пенс посетит и Генеральный штаб Сил обороны.
Находящиеся на месте военные полицейские не пожелали прокомментировать Delfi происходящее. Вероятно, речь идет о технике Соединенного Королевства, которая в свою очередь относится к вооружению боевой группы НАТО.
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