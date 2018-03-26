ФОТО: В Нидерландах в честь ЭР100 посадили дубовую рощу

В субботу, 24 марта, в окрестностях Амстердама была открыта дубовая роща ЭР100, которая является подарком проживающих в Нидерландах эстонцев на столетие Эстонской Республики. В рамках инициированной Государственной канцелярией программы ”100 дубов для Эстонии” в начале мая во всех уездах Эстонии будут высажены дубовые парки, сообщается в пресс-релизе.

”Мы хотели найти в Голландии такое место, которое напоминало бы Эстонию всем местным эстонцам”, — сказала член правления Эстонского дома в Голландии Маргит Тера. ”Теперь у нас есть для этого дубовая роща ЭР100, в которой мы и грядущие поколения сможем отмечать такие важные знаменательные даты Эстонии, какой является 100 день рождения Эстонской Республики”, — добавила Тера.

Дубы были посажены в еще обустраиваемом парке Park 21, который находится приблизительно в 10 км от амстердамского аэропорта Schiphol. Дубовая роща ЭР100 является подарком Эстонского дома в Голландии и местных эстонцев на столетие Эстонской Республики.

”Это действительно трогательно, когда эстонские общины сажают в качестве подарка на 100 день рождения Эстонской Республики священные для нас деревья. Теперь осталось только дождаться мая, когда люди начнут высаживать парки в рамках акции ”100 дубов для Эстонии” и в самой Эстонии”, — сказала руководитель проекта-подарка Госканцелярии ”100 дубов для Эстонии” Мари Валгепеа. ”Хоть школьники и начали выращивать деревья из собранных ими желудей уже в 2013 году, любой человек может еще успеть к майской посадке приобрести себе саженец дуба”, — добавила Валгепеа.

В честь 100 дня рождения Эстонской Республики все школы, частные лица, семьи, предприятия и организации как в Эстонии, так и за рубежом могут посадить свой дуб или дубовую рощу. Высадка дубов пройдет по всей Эстонии в течение первых двух недель мая, большинство дубовых рощ будет открыто 1 июня.